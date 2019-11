Der Druck und die grünen Akten (Teil II)

Ausgerechnet ein Teil der ökologischen Bewegung kämpft berechtigt gegen einen anderen Teil – wie paradox …



Doch uns interessiert hier der wirtschaftliche Aspekt. Als Beispiel dazu ein Wertpapier aus dem Sektor.

Vestas Wind Systems

Lange ist es her, dass Windenergie-Aktien zu den Lieblingen der Anleger zählten. Viele Anleger haben diese Aktien heute gar nicht mehr auf dem Schirm. Ganz abschreiben sollten Anleger sie aber nicht, wie die starke Kursentwicklung des Marktführers Vestas Wind zeigt.

Der seit August 2019 von CEO Henrik Andersen geführte dänische Konzern Vestas Wind Systems A/S (kurz: Vestas) wurde bereits 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Aarhus. Vestas ist der nach Umsatz und installierter Kapazität weltgrößte Hersteller von Windkraftanlagen. Der Umsatz betrug laut Geschäftsbericht 2018 10,1 Milliarden Euro. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich 2018 auf 603 Millionen Euro.

Der insgesamt schwache Gesamtmarkt konnte der Aktie von Vestas Wind 2018 rein gar nichts anhaben, auch wenn das Ergebnis im Vergleich zu 2017 nicht berauschend war. Mit einem Jahresplus von rund 40 Prozent hat sich der Wert aber blendend entwickelt. Der Großteil des Zugewinns stammt dabei aus den beiden letzten Monaten 2018. Ein Grund für die relative Stärke der Aktie in den vergangenen Monaten liegt in den verbesserten Geschäftsaussichten: In den letzten Wochen des Jahres 2018 konnte Vestas nochmals mehrere Neuaufträge akquirieren.



Lange Zeit (2004–2014) zahlte der Konzern keine Dividende an seine Aktionäre. Die Dividendenzahlungen begannen erst 2015 und gingen seitdem bergan. Für 2018 wurde eine Gewinnbeteiligung der Aktionäre in Höhe von 0,997 Euro pro Aktie ausgeschüttet.

Für 2019 geht Vestas von einem Umsatz zwischen 10,75 und 12,25 Milliarden Euro aus, einschließlich Service-Einnahmen, die voraussichtlich um circa 10 Prozent steigen werden. Vestas erwartet eine EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von 8 bis 10 Prozent bei einer alleinigen Service-EBIT-Marge von circa 24 Prozent. Die Gesamtinvestitionen für 2019 werden mit geplanten 700 Millionen Euro angegeben.