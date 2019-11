Noratis meldet den Zukauf von Wohnungen in Leipzig und Krefeld. In Summe erwirbt das Immobilien-Unternehmen 108 Wohneinheiten, davon 60 in Leipzig mit insgesamt 3.090 Quadratmetern und 48 in Krefeld mit 3.100 Quadratmetern. Zum gezahlten Kaufpreis macht Noratis in der Mitteilung vom heutigen Dienstag keine Angaben.„Beide Standorte sind für uns sehr attraktiv und die erworbenen Objekte sind eine hervorragende Ergänzung unseres ...