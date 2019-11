DWS Top Dividende und DWS Invest ESG Equity Income: Rendite mit klassischer DWS-Dividendenstrategie und ihrem ESG-Ableger

Der Klassiker: DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119)

Das DWS-Dividenden-Duo im Portrait mit exklusiven Stimmen der beiden verantwortlichen Fondsmanager:

Mit dem DWS Top Dividende möchte Portfoliomanager Thomas Schüßler laut eigenen Aussagen „die Nerven der Anleger langfristig schonen.“ Schüßler, der bereits seit dem Jahr 2001 im Dienst der DWS steht, investiert langfristig in dividendenstarke Aktien. Die Unternehmen, die in die Auswahl kommen, sollen stabile Cashflows und wenig konjunkturanfällige Geschäftsmodelle aufweisen. Der Fonds aus dem Jahr 2003 weist eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von rund 9,4 Prozent und eine rund 25 Prozent niedrigere Volatilität als der Gesamtmarkt (gemessen am MSCI World) auf.