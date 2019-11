Wie eingeklemmt und beengt die Lage der Hochtief-Aktie in diesen Tagen ist, wird deutlich, wenn man sich im Chart die 50-Tage- und die 50-Wochenlinie einzeichnen lässt. Am 50-Wochendurchschnitt sind die Bullen zunächst am Monatsanfang und dann noch einmal am 12. November gescheitert.

Die Konsequenz war eine Abwärtsbewegung. Sie hat den Kurs bis zum 21. November im Tief bis auf 107,30 ... Weiterlesen