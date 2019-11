Neue EZB-Strategie: Lagarde fokussiert auf grüne Industrie

Die EZB will unter ihrer neuen Chefin Christine Lagarde ein stärkeres Augenmerk auf grüne Fiskalpolitik und nachhaltig operierende Unternehmen richten. Wo sich Anlegern hierdurch interessante Chancen bieten, erläutern Nick Edwards und Ian Mortimer von der britischen Fondsboutique Guinness AM.Konkret zieht die EZB-Chefin die Möglichkeit in Betracht, zumindest einen Teil des EZB-Kaufprogramms auf die grüne Finanzpolitik der Euro-Staaten und kohlenstoffarme Vermögenswerte auszurichten. Der Umweltaspekt ist über die so genannten ESG-Kriterien schon seit längerem eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für viele Vermögensverwalter und Anleger.Eine grüne Fiskalpolitik, die von Staaten mit viel fiskalischem Spielraum betrieben wird, hat aus unserer Sicht gute Chancen,...