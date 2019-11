Nächste Erholungswelle im Gold rollt an

Goldpreis kann sich von den Tagesverlusten erholen und dreht ins Plus.

In den vergangenen Tagen war der Goldpreis aufgrund der gestiegenen Risikobereitschaft, ausgelöst durch die positiven Berichte über ein mögliches Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China noch in diesem Jahr, unter Druck geraten. Zudem hat sich die Nachfrage nach Gold-ETFs durch die eingelegte Zinspause der US-amerikanischen Notenbank Fed verringert. Nach Verlusten zu Beginn des heutigen Handelstags konnte Gold mit der Wallstreet-Eröffnung zulegen und notiert gegen 17:30 Uhr MEZ mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 1.460 US-Dollar je Feinunze. Noch am frühen Nachmittag markierte Gold ein Tagestief bei 1.450 US-Dollar. Die aktuelle Erholungsrally könnte sich zu einer neuen Aufwärtsbewegung in Richtung 1.500 US-Dollar-Marke entwickeln. Aus charttechnischer Sicht ist der seit Mai 2019 gestartete Aufwärtstrend weiterhin intakt. Kursrücksetzer auf die wichtige Unterstützung bei 1.445 US-Dollar sind möglich, bieten aber auch die Gelegenheit zu neuen Einstiegen oder zum Ausbau einer bestehenden Position. Weitere Informationen finden Sie hier.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.