WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg leicht um 0,27 Prozent auf 3191,67 Punkte. Auch das internationale Umfeld zeigte sich überwiegend mit leichten Zugewinnen. Marktbeobachter verwiesen auf Zurückhaltung unter den Anlegern vor dem US-Feiertag "Thanksgiving" am Donnerstag und dem "Black Friday".

Der Handelsstreit zwischen China und den USA bleibt das bestimmende Thema an den Märkten - kursrelevante Neuigkeiten gab es dazu allerdings keine. In den Fokus rückten aktuelle US-Wirtschaftsnachrichten. So ist in den USA die Zahl der verkauften Neubauten im Oktober überraschend gefallen. Und die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November überraschend eingetrübt.