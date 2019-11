Praktisch die letzten 18 Monate über konsolidierte das Papier der US-Investmentbank JP Morgan in einer ausgeprägten Seitwärtsspanne zwischen 91,00 und 119,33 US-Dollar seitwärts. Innerhalb dieses Kursverlaufs wurde eine inverse SKS-Formation größeren Ausmaßes ausgebildet, siehe hierzu auch die charttechnische Besprechung vom 25. Oktober 2019: „JP Morgan Chase: Der Startschuss ist gefallen!“. Mitte Oktober gelang es schließlich das obere Widerstandsniveau zu brechen und ein mittelfristiges Kaufsignal aufzustellen. Dieses führte geradewegs zum 138,2 % Fibo-Retracement bei rund 130,00 US-Dollar aufwärts. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung in diesem Bereich markierte JP Morgan in dieser Woche bereits wieder ein frisches Verlaufshoch und könnte weiter zum nächsthöheren Ziel hochziehen.