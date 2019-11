NatGas – Wie heute Morgen bereits als Kurznachricht verschickt, setzt NatGas nach dem Hoch in Welle b in Lila bereits wieder die hinterlegte Abwärtsbewegung fort und hält sich somit weiterhin an die Primärerwartung. Wir sehen den Markt im nächsten Schritt bekanntlich deutlich tiefer Notierungen im Bereich von $2.341 - $2.268 anlaufen, bevor hier von einer erneuten Gegenbewegung auszugehen ist.

Wir konnten am 19.11.2019 rechtzeitig unsere letzte Long Position in NATGAS vor dem Abverkauf abstoßen und noch einen ansehnlichen Gewinn einfahren. Damit zählen die letzten drei Trades im Erdgas zu den profitabelsten im Monat November mit akkumuliert ca. 30% Gewinn auf das Gesamtkapital.