Starbucks - mehr als kalter Kaffee, Analysten sehen 25% Potential!

Bottom Fishing Trading-Strategie

Symbol: SBUX ISIN: US8552441094

Rückblick: Der Kaffeehausketten-Betreiber liegt im Trend. In den weltweiten Filialen gibt es neben frisch gerösteten Kaffeegetränken auch hochwertige handgefertigte Kaffee- und Teeprodukte, sowie Zubehör wie Tassen und Trinkbehälter. In einigen Regionen bieten die Starbucks Evenings Locations abends auch verschiedene Wein- und Biersorten an. Auch im Trend, aber abwärts, befand sich zuletzt die Aktie des Kaffee-Konzerns. Starbucks hat seit dem Juli-Hoch um fast 20 Prozent korrigiert.