Varta-Aktie nochmal mit 6 Prozent Tagesplus!

Rückblick: Über 125 Prozent Plus in sechs Monaten sind schon mal eine Hausnummer. Vom Allzeithoch am 5. November konsolidierte die Aktie in Form einer Bullenflagge. Heute kam es zu einem Breakout mit einem Tagespus von rund 8 Prozent.

Chart vom 26.11.2019 Kurs: 108,00 EUR

Meine Expertenmeinung zu VAR1: Der Name Varta steht für "Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren" und spiegelt eine lange und wechselvolle Geschichte mit Zerschlagung in Einzelteile wider. Doch das Unternehmen erlebte eine Wiedergeburt und ist seit 2017 wieder an der Börse. Zu den Erfolgen der jüngsten Zeit gehört auch, dass in Apple AirPods Batterie von Varta verbaut werden.

Mögliches Setup: Ein kurzer Rücksetzer Richtung 105 EUR wäre jetzt nett. Dort hat sich eine kleine Unterstützungsline gebildet. Wenn es passt, würden wir den Einstieg etwas darüber wählen und den Stopp Loss knapp darunter. Die nächsten Quartalszahlen werden erst wieder am 13. April 2020 gemeldet. Für Swingtrades bleibt somit genügend Zeit.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keinePositionen in VAR1.

