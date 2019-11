FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen weiterer Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit dürften dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher auf 13 260 Punkte. Damit liegt ein neues Jahreshoch für den Leitindex nach wie vor in Reichweite. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel hatte am Vortag bereits ein historisches Hoch erreicht.

Die Hinweise auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verdichten sich: US-Präsident Donald Trump zufolge steht im Handelskrieg der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump am Dienstag. Die Gespräche liefen "sehr gut".

Am Donnerstag wird wegen des Feiertags Thanksgiving in den USA nicht gehandelt, das könnte zunächst für ein impuls- und umsatzarmes Aktiengeschäft sorgen. Neben dem Handelskonflikt dürften sich die Blicke der Investoren auf die kommenden Tage richten. Denn am Freitag und am Montag stehen in den USA mit dem Black Friday und dem Cyber Monday zwei vorweihnachtliche Shopping-Großereignisse an. An diesen beiden Tagen zeigen sich US-Konsumenten besonders kauffreudig./bek/mis