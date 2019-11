Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG erwirbt zwei weitere Bürogebäude in NRW und Bayern - Portfoliowert steigt auf über EUR 200 Millionen

- Gesamtportfolio wächst mit Akquisitionen auf rund EUR 202.750.000,00

- Beide Objekte sind langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietet

Köln, 27. November 2019 - Die Diok RealEstate AG (DIOK) hat Kaufverträge über zwei Bürogebäude im Raum Detmold (NRW) und im Raum München (Bayern) unterzeichnet. Die Büroimmobilie im Raum Detmold ist vollständig an einen bonitätsstarken Mieter vermietet. Das Objekt verfügt über knapp 4.800 Quadratmeter vermietbare Fläche sowie ausreichend Stellplätze. Die aktuelle Jahresnettokaltmiete beträgt rund EUR 410.000,00. Die Restlaufzeit des Mietvertrages beläuft sich auf ca. 3,3 Jahre, bietet aber weitere Optionsmöglichkeiten zur Verlängerung für den Mieter, der bereits seit 2001 am Standort ist.

Das Bürogebäude im Großraum München verfügt über gut 15.000 Quadratmeter vermietbare Fläche sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung. Das Objekt ist mit einem WALT von rund fünf Jahren langfristig an verschiedene Mieter vermietet, darunter zwei bonitätsstarke Ankermieter. Die aktuelle Jahresnettokaltmiete beträgt rund EUR 1.800.000,00.

Beide Immobilien wurden im Rahmen von Off-Market-Transaktionen erworben, die noch unter verschiedenen aufschiebenden/auflösenden Bedingungen stehen. Zusammen mit dem bereits am 18. November 2019 erfolgten Ankauf in Offenbach (Rhein-Main-Gebiet) summieren sich die Verkehrswerte der drei jüngsten Akquisitionen von DIOK auf EUR 52,4 Millionen bei einer Jahresnettokaltmiete in Höhe von rund EUR 2.842.000,00. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) in diesen drei Objekten beläuft sich auf insgesamt 4,5 Jahre, während die durchschnittliche Miete lediglich EUR 7,76 pro Monat und Quadratmeter beträgt.