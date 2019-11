Uber - Keine Lizenz in London, herbe Verluste und der Gapclose - Steht hier der nächste 30 % Abwärtsschub bevor?

Die Aktie steht ebenfalls unter Beschuss, das Gap ist geschlossen, der EMA 50 drückt von oben!

Symbol: UBER ISIN: US90353T1007

Rückblick: Uber ist ein US-amerikanischer Fahrdienstvermittler mit Hauptsitz in San Francisco. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und betreibt seither eine Plattform, auf der private Beförderungsdienstleister und Kunden zusammengebracht und Fahrten zwischen beiden Parteien vermittelt werden. Uber erhebt hierbei eine Provision von 25 % des Fahrpreises. Inzwischen hat der Konzern mehrere unterschiedliche Services ins Leben gerufen, von UberX und UberBlack mit der Vermittlung von Mietwagenfahrern, über UberTaxi für reguläre Taxifahrten, bis hin zu Uber Jump, was wiederum das Vermieten von E-Tretrollern und E-Fahrern beinhaltet. Charttechnisch befindet sich die Aktie seit dem Allzeithoch im Juli 2019 im Abwärtstrend, welcher sich kontinuierlich mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs darstellt. In der Spitze mussten Anleger einen Verlust von 45 % seit dem Hochpunkt hinnehmen, die letzten Quartalszahlen brachten auch keine Besserung und ließen den Anteilsschein erneut nach unten wegbrechen. In de aktuellen Konsolidierung wurde das Gap, welches nach der Veröffentlichung der letzten Geschäftszahlen entstand, geschlossen, die Aktie hat den Widerstand rund um 30,14 USD erreicht und bekommt nun von oben Druck durch den fallenden EMA 50 auf Tagesbasis.