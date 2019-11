Der Handelsverlauf war klassisch für einen charttechnischen Pullback: Kurz kam bei der Steinhoff Aktie gestern Vormittag die Hoffnung auf, dass der Aktienkurs bullishe charttechnische Impulse setzen könnte. Doch am Ende wurde nichts daraus. Nachdem es für den Aktienkurs zum XETRA-Handelsstart an der Frankfurter Börse gestern noch bis auf 0,0549 Euro nach oben ging, war an der zuvor unterschrittenen charttechnischen Signalmarke bei ...