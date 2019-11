Der Euro notierte am Montag den 18. November, im Bereich von 1,1050. Nach einem kurzen Abstecher in Richtung 1,1096 haben sich erneut die Shorties durchgesetzt und die Gemeinschaftswährung nach unten bugsiert. Es folgten drei Verlusttage in Folge, mit dem finalen Tiefpunkt bei 1,1003. Dort hat sich die Situation leicht entspannt.

Es ist aus charttechnischer Sicht weiterhin eindeutig, dass die Bären das Zepter in der Hand halten. Das nächste Anlaufziel auf der Unterseite ist das Tief bei 1,0988. Dieses Niveau könnte entscheidend für den weiteren Verlauf bei der Gemeinschaftswährung sein. Entweder wird der Abverkauf forciert oder der EUR kann sich stabilisieren und eine Umkehr einleiten. Rutscht der Kurs unter dieses besagte Level, so rückt das Tief bei 1,0878 in den Vordergrund. Der Trend gen Süden ist auf der Stundenebene ebenfalls klar zu erkennen. Den können sich die Bären zu Nutze machen und unterhalb von 1,1003 eine weitere Short-Position aufbauen. Oberhalb von 1,1031 würde sich das kurzfristige Bild wieder aufhellen. Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen Ihr GKFX Europe-Team Mehr Informationen zu GKFX http://www.gkfx.de oder unter +49(0) 69 - 256 286 90. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Alle News auch in unserem Twitter Channel oder in Facebook.