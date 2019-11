Die Börse ist langsam, aber sicher gesättigt, was die Versprechen rund um den Handelskonflikt anbelangt. Die Investoren wollen jetzt Fakten sehen, geredet und versprochen wurde genug. Das Wall Street Journal berichtet, dass die Gespräche zur ersten Phase eines Handelsabkommens einen großen Sprung nach vorne gemacht hätten und dass beide Seiten gerade am Vertragstext arbeiten würden – zwar kein Versprechen, aber eben auch nur ein Medienbericht.

Man kann nur hoffen, dass hinter dem Mangel an Details in den Nachrichten zum Handelskonflikt diplomatisches Kalkül steckt und dass es kein Hinweis darauf ist, dass gar keine Fortschritte gemacht werden. Das wäre überhaupt nicht gut für die Börsen, die so sehr auf eine Einigung hoffen. Kämen beide Seiten einer Unterschrift aber tatsächlich näher, wäre das auch die Nachricht, die notwendig ist, um den Deutschen Aktienindex auf ein neues Jahreshoch zu hieven. Dies wiederum würde das Risiko eines aus technischer Sicht drohenden Trendwendemusters entschärfen.