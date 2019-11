Stiftungsfonds und der Durchschnittszins: Wann es Zeit ist bei einem Stiftungsfonds die Augenbraue zu heben

Alles redet derzeit über den Nullzins und daraus resultierende Strafzinsen der Banken. Auch Stiftungen müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Eine Betrachtung von Tobias Karow.

Es ist dies eine blöde Sache, das mit dem Durchschnittzins. Der verhält sich wie Butter in der Pfanne. Es ist noch was in der Pfanne, was über Milchreis ausgegossen dieser Mahlzeit das letzte Etwas verleiht, aber die Folgen für Cholesterinspiegel und Hüfttopografie werden auf jeden Fall nicht positiv sein. Irgendwie wissen viele Stiftungsverantwortliche intuitiv, dass in ihren Stiftungsfonds zu viele Anleihen vor allem mit kurzen Laufzeiten drin sind, dass der ausschüttbare Kupon daher stetig rückläufig bleiben wird und die Lösung eine wäre, die unbequem ist. Der Durchschnittszins in vielen Stiftungsfonds ist deshalb so knifflig, weil er sich ganz langsam aber stetig zurückentwickelt, und erstmal auf dem niedrigen Niveau verharrt. Sollte es doch zu Zinssteigerungen kommen, wird der Durchschnittszins auch nicht sofort wieder steigen, sondern sich genauso langsam wieder nach oben entwickeln. Für Stiftungen ist das tricky, denn wenn der Durchschnittszins erstmal unten angekommen ist, bedeutet das Dürre im Fondsdepot.