Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat die All for One Group vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatzanstieg um 8 Prozent auf 359,2 Millionen Euro erzielt. Dagegen sind die Ergebnisse des Konzerns gefallen. Vor Zinsen und Steuern weist die Unternehmensgruppe auf bereinigter Basis einen Gewinnrückgang um 4 Prozent auf 19,8 Millionen Euro aus. Unter dem Strich sinkt der Gewinn bei All for One im Geschäftsjahr 2018/2019 um 25 Prozent auf 10,2 ...