An der Münchener Börse scheint die Sonne

Die SUMMIQ AG bereitet sich auf einen Börsengang (“IPO”) in Deutschland zusammen mit der Notierung ihrer Aktien im Freiverkehr, Segment m:access, der Börse München vor. Angesichts des grundlegenden Strukturwandels in der Stromerzeugung, des starken Wachstums Erneuerbarer Energien und der 2015 in Paris vereinbarten Nachhaltigkeitsziele verfolgt die Münchner Gesellschaft SUMMIQ das Ziel zu einem schnell wachsenden, unabhängigen europäischen Ökostromerzeuger zu werden, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Akquisition von Energieprojekten bis zur Vermarktung der erzeugten Energie abdeckt. Einerseits plant die Gesellschaft den Erwerb von Erneuerbaren Energien Projekten aus einer gesicherten Pipeline, andererseits wird die Gesellschaft die Vermarktung des erzeugten Stroms durch Investitionen in digitale Technologien und Speicherlösungen fördern.

SUMMIQ will mit den Erlösen aus dem Börsengang von 75 bis 100 Mio. EUR im Wesentlichen den Kauf von Anlagen und Projekten in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien finanzieren. Bis in fünf Jahren soll die Zielgröße von 1 GW erreicht werden.

Das Unternehmen im Überblick