Trotz des langen Börsenbooms gibt es schöne Value-Aktien. Bestes Beispiel ist Strabag. Der Baukonzern aus Wien ist ein führender Player in Europa mit starker Präsenz in Osteuropa. Selbst auf der Arabischen Halbinsel, in Kanada, Chile und Indien sind die Österreicher am Buddeln und Betonieren. Das KGV (2019) mickrige 9. Die Dividende sehen wir um die 4%. Die Aktie erreichte 2017 ein Hoch bei 39 Euro. Aktueller Kurs 31,55 Euro. In Deutschland ist die Tochter Züblin Marktführer. Weitere Töchter sind Dywidag, Heilit+Woerner, Möbius. Die Wurzeln der Wiener reichen ins Jahr 1835. Die 75.000 Beschäftigten erwirtschaften eine Leistung von 16 Milliarden Euro. Bis Silvester strebt CEO Thomas Birtel eine Ebit-Marge von mindestes 3,3% an. Wir gehen von einem Übertreffen der Prognose aus. Nach 9 Monaten hat Strabag schon 12,1 Milliarden Leistung eingetütet. Obwohl der Auftragsbestand um 2% sank, ist er mit 17,7 Milliarden Euro mächtig. Er sichert im Prinzip das nächste Jahr ab. Züblin erhielt gemeinsam mit Max Bögl den Zuschlag für die Bahn-Neubaustrecke Stuttgart–Ulm. Der Auftrag im Wert von 500 Millionen Euro umfaßt einen 5,3 km Abschnitt entlang der Bundesautobahn A8. Er schließt den neuen Fern- und Regionalbahnhof unter dem Stuttgarter Flughafen- und Messegelände ein. Ein 2,1 km langer Flug- hafentunnel sowie die abschnittsweise Verlegung der Landesstraße 1204 sind Teil des Deals. Die unterirdische Haltestelle Flughafen/Messe wird eine Länge von 400 Metern haben. Zu den eingeworbenen Projekten gehören ferner die Modernisierung mehrerer Bahnstrecken in Tschechien, die Ertüchtigung von Brücken auf der deutschen BAB9 bei Allersberg, ein 500-Millionen-Euro-Deal vom Bergwerk El Teniente in Chile, der Verkehrswegebau der Umfahrung Boll-Sinneringen in der Schweiz, die Sanierung des Südabschnitts der Budapester U-Bahn M3 in Ungarn. Mehr noch: Sie bauen eine Abwasserpumpstation in Katar und ein Pumpspeicherkraftwerk in Dubai. Die kanadische Tochter erhielt von Toronto den Auftrag, den zweiten Abschnitt der Wasseraufbereitungsanlage fertigzustellen. Der Auftrag umfaßt 120 Millionen Kanadische Dollar. Er beinhaltet Schacht- und Zubringerbauwerke. Das Pumpwerk ermöglicht den unterirdischen Abtransport der Abwässer. Es sollen die Kapazitäten im Abwassersystem für den Fall von Starkregen erhöht werden. Die Tunnelbauer arbeiten außerdem an einem Eisenbahntunnel in Toronto, der 2021 fertig gestellt sein soll. Weil weltweit die Infrastruktur am Verrotten ist, dürfte der Bedarf hoch bleiben. Zwar ist eine Konjunktureintrübung eine Gefahr. Doch federn die vollen Auftragsbücher das Risiko ab. Reizvoll sind die Sparmaßnahmen. Bis zum Jahr 2020 soll die Ebit-Marge auf 4% steigen. Der Vorstand beschloß dafür das Sparprogramm „faster together 2022“. Fazit: Unterschätzter Riese, der 2018 schon klotzige 363 Millionen Euro netto verdiente.