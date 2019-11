Kann die Ballard Power-Aktie ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Die Aktie des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen, Ballard Power (ISIN: CA0585861085) überzeugte in den vergangenen Monaten mit stattlichen Kurssteigerungen. Allein in den vergangenen drei Monaten konnte die Aktie, die im 12 Monatsvergleich mit 144 Prozent im Plus liegt, um gewaltige 60 Prozent zulegen. Nach der unter den Expertenerwartungen liegenden der Zahlen für das dritte Quartal stürzte der Aktienkurs vor einigen Tagen von ihrem Allzeithoch von 7,30 USD auf bis zu 6,46 USD um 12 Prozent ab. In weiterer Folge konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 6,89 USD erholen.

die den Kursrückgang der Ballard Power-Aktie nur als kleinen Rücksetzer im Bullenmarkt ansehen, könnten einen Blick auf die nachfolgend präsentierten Long-Hebelprodukte werfen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,0113 USD