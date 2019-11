Diok RealEstate erwirbt zwei Büro-Immobilien

Die Kölner Diok RealEstate meldet Zukäufe von zwei Büro-Immobilien im Großraum München und in Detmold (NRW). Mit den Akquisitionen steigere man das Portfolio-Volumen rund 203 Millionen Euro. Netto komme das Portfolio auf eine Jahresmiete von rund 11,75 Millionen Euro. „Zusammen mit dem bereits am 18. November 2019 erfolgten Ankauf in Offenbach (Rhein-Main-Gebiet) summieren sich die Verkehrswerte der drei jüngsten Akquisitionen ...