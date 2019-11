PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Neue Hoffnung im Zollstreit hat am Mittwoch an den europäischen Börsen frischen Rückenwind gebracht. Der EuroStoxx 50 stieg am Vormittag um 0,42 Prozent auf 3720,95 Punkte, nachdem sich US-Präsident Donald Trump wieder einmal optimistisch zu einem Teilabkommen mit China geäußert hatte.

"Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", hatte Trump im Weißen Haus gesagt - und so am Vorabend den New Yorker Börsen zu weiteren Bestmarken verholfen. In den festgefahrenen Handelsgesprächen der beiden größten Volkswirtschaften haben beide Seiten über solche Fortschritte zwar schon häufiger berichtet, ohne dass es bislang zu einem Abschluss kam. Dennoch stimmte die Aussage die Anleger wieder etwas optimistischer.