Bei der Deutz Aktie lohnt ein Blick auf die charttechnische Ausgangslage. Der Aktienkurs des Kölner Konzerns kann heute Gewinne verzeichnen und notiert aktuell auf Tageshoch bei 5,67 Euro mit 2,25 Prozent im Plus. Mit dem Anstieg stabilisieren sich zum einen jüngste Kaufsignale, die an der charttechnischen Widerstandszone bei 5,51/5,58 Euro zustande gekommen sind, in den letzten Tagen aber noch wackelten. Zum anderen kann der ...