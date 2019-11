Im Handel am Mittwoch nähert sich die Bayer Aktie einer wichtigen Trading-Signalmarke. Nach der Konsolidierung vom November-Monatshoch bei 72,28 Euro vom 7. November auf 67,98 Euro am 21. November könnte ein charttechnisches Kaufsignal nun die Konsolidierungsphase für die Bayer Aktie beenden. Aktuell notiert der Aktienkurs des DAX-Konzerns aus Leverkusen 4 Cent unter Tageshoch bei 69,85 Euro und gewinnt damit 1,19 Prozent an Wert ...