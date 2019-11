Ölpreise steigen leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,43 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um sieben Cent auf 58,48 Dollar.

Händler erklärten die leichten Preisaufschläge mit zunehmendem Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China. Laut US-Präsident Donald Trump stehen die beiden größten Volkswirtschaften der Welt vor einer wichtigen Übereinkunft. Die Gespräche befänden sich in den letzten Zügen. Konkrete Fortschritte wurden bisher jedoch nicht bekannt.

Der Handelskonflikt spielt an den Finanz- und Rohstoffmärkten nach wie vor eine sehr große Rolle. Selbst kleinste Informationen sorgen oft für teils deutliche Kursbewegungen. Die zentrale Furcht lautet, dass weitere Eskalationen die ohnehin schwächere Weltwirtschaft zusätzlich belasten und die Rohölnachfrage sinken würde. Das wiederum würde das Rohölkartell Opec zusätzlich unter Druck setzen, seine bereits beschnittene Produktion weiter zu verringern./bgf/jha/