Nach einer kleinen Auszeit hat sich die Aktie von Infineon Technologies wieder an den womöglich entscheidenden Widerstand heran gekämpft.Gelingt es dieses Mal, die eminent wichtige Marke von 20,0 Euro zu überspringen?

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 18.11. hieß es u.a. „[…] Generell wäre gegen eine kleine Abkühlung nichts einzuwenden. Solange sich diese oberhalb der Zone 18,2 / 17,8 Euro und damit oberhalb der 200-Tage-Linie abspielen sollte, wäre alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es in der aktuellen Konstellation nicht mehr gehen. Sollte wiederum dieser Fall eintreten, müsste eine Neubewertung der Lage vorgenommen werden. Kurzum: In der aktuellen Gemengelage scheint es der Aktie schwer zu fallen, Vorstöße über die 20,0 Euro hinweg lancieren zu können. Sollte es allerdings zu einem frischen Kaufsignal kommen, könnten noch einmal die Hochs aus dem April dieses Jahres bei 21,5 Euro aktuell werden. Mit Blick auf die Unterseite gilt festzuhalten, dass Rücksetzer idealerweise auf den Bereich von 17,8 Euro begrenzt bleiben.“



In der Folgezeit tauchte die Aktie noch einmal ab. Der Wert konnte aber diesen Rücksetzer in engen Grenzen halten. Ein Test der aus unserer Sicht zentralen Zone 18,2 / 17,8 Euro blieb aus. Stattdessen wurde der Bereich des September-Hochs bei 18,65 Euro punktgenau getroffen. Damit hat sich dieser Bereich weitere Relevanz erarbeitet, sodass ein weiterer Rücksetzer darunter als wichtiges Warnsignal zu interpretieren wäre.

Nach diesem Test ist der Wert wieder nach oben abgedreht und hat nun die 20,0 Euro und damit das Hoch von Anfang November erreicht. Ein erneutes Scheitern an dieser Zone könnte die Aktie in Bedrängnis bringen. Insofern wäre es wichtig, wenn die Bewegung zügig über die 20,0 Euro in Richtung 21,5 Euro laufen könnte. Auf der Unterseite besteht noch immer die latente Gefahr, dass es zu einer größeren Konsolidierung mit einem möglichen Ziel bei 18,2 / 17,8 Euro kommen könnte. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.