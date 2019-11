In unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index (kurz XOI) hatten wir die spannende charttechnische Konstellation des XOI unter die Lupe genommen.

Darin hieß es u.a. „[…] Die Zone 1.250 Punkte bis 1.300 Punkte stellte in den vergangenen Monaten bereits ein ums andere Mal ihre Relevanz unter Beweis. Bereits in den Sommermonaten arbeitete sich der Index vergeblich an dieser Zone ab. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre somit ein wichtiger Fingerzeig gewesen. Doch dazu kam es nicht. Aktuell scheint sich der Index wieder nach unten orientieren zu wollen. Zudem droht die Ausbildung eines Doppeltops im Bereich um 1.280 Punkten. Dieses Szenario wurde kürzlich mit dem erneuten Abtauchen des Index unter seine 200-Tage-Linie befeuert. Aktuell steuert der Arca Oil Index auf die 1.200 Punkte und damit auf eine eminent wichtige Unterstützung zu. Ein Bruch dieses Bereiches würde zwangsläufig Bewegungsziele bei 1.150 Punkten oder gar 1.125 Punkten aktivieren. […]“.



Zum damaligen Zeitpunkt notierte der XOI knapp oberhalb von 1.200 Punkten, testete aber zwischenzeitlich diese Marke eindringlicher. Dass die 1.200 Punkte gehalten haben und der Index anschließend etwas zulegen konnte, verschaffte ihm eine kurze Verschnaufpause. Allerdings kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass nach der Quartalsberichtssaison die Luft bei den Ölwerten raus ist. Von den Ölpreisen selbst kommen auch keine Impulse. Insofern ist es wenig überraschend, dass der Index aktuell erneut in Richtung 1.200 Fokus abtaucht.

Kurzum: Die 1.200 Punkte stehen unverändert im Fokus. Zwar konnte sich der Index zuletzt noch einmal „retten“, doch die schwache Erholung lässt für die nähere Zukunft wenig Gutes erwarten. Ein Abtauchen unter die 1.200 Punkte ist nicht auszuschließen. In diesem Fall könnten die 1.150 / 1.150 Punkte aktuell werden… Auf der Oberseite gilt unverändert: Die Zone 1.250 / 1.280 Punkte (inkl. des potentiellen Doppeltops bei 1.280 Punkten) muss übersprungen werden, um das Chartbild zu klären.