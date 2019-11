Seit den 90er Jahren spricht man in der zivilen Luftfahrt von einem Duopol. Zwei große Hersteller dominieren das Geschehen in der Branche. In der einen Ecke, geht Boeing in den Ring. Dessen Einschätzung wir erst kürzlich, ebenfalls hier im Trading Room kundgetan haben. Auf der anderen Seite, steht diesem Giganten das europäische Konglomerat Airbus gegenüber. Gemessen an der absoluten Größe der beiden Unternehmen, mit allen Sparten, geht dieses Duell aber klar an Boeing. Daran ändert auch die aktuelle Krise nichts. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich ein solches Duopol bilden konnte?

Die zivile Luftfahrt ist nun schon ein paar Jährchen alt, doch im Endeffekt erlebte diese auch erst ab 1960 aufwärts einen richtigen Boom. Zu Anfang war die Diversität noch sehr groß, vieles wurde ausprobiert. Es gab viele Hersteller. Die sich am Ende aber alleine nicht das Überleben sichern konnten. So schmolz der Eisberg stück für stück ab. Lockheed Martin, damals noch Lockheed versuchte es mit der Tristar nochmal in den 80ern den Bereich aufzuräumen und scheiterte damit.

