„Elite der Vermögensverwalter“: Berenberg zum elften Mal ganz vorn

Elite-Report-Chefredakteur Hans-Kaspar v. Schönfels hob hervor: „Stillstand lähmt und schädigt. Diese traditionsstarke Privatbank hat deshalb neben der klassischen Vermögensverwaltung konsequenterweise auch in ergänzende Bereiche investiert. Und das sehr erfolgreich, denn das kommt der Zukunft zugute. Die Vitalität den Märkten gegenüber erklärt, dass Berenberg auch innerlich immer in Bewegung ist. Sich verändernde Märkte verlangen neue Antworten. Auch an den Zahlen kann man die zunehmende Stärke dieses Hauses ablesen. Berenberg zählt zu den großen Vermögensverwaltungsspezialisten.“

» Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen