Die Entwicklung der Ölwerte gestaltete sich zuletzt vergleichsweise zäh. Insofern überrascht es nicht, dass sich auch die Aktie von Chevron noch ziert, eine klare Richtung einzuschlagen.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 25.10. hat sich einiges getan, wenn auch nichts wirklich Entscheidendes. Damals hieß es unter anderem „[…] Dabei wäre die Rückeroberung der 120,0 US-Dollar aus charttechnischer Sicht der nächste wichtige Schritt. Neben einem wichtigen Horizontalwiderstand verläuft in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Am 01.11. wird das Unternehmen seine Q3-Daten der Öffentlichkeit präsentieren. Es ist aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich, dass sich im Vorfeld der Daten überbordender Optimismus breit machen wird. Insofern könnten die 120,0 US-Dollar der aktuelle „Deckel“ sein. Nach den Zahlen muss die Lage (gegebenenfalls) neu bewertet werden. Aus charttechnischer Sicht wäre der Verbleib über der Marke von 115,0 US-Dollar wichtig, in jedem Fall gilt es, die Ausbildung neuer Tiefs zu verhindern…“

Die Zahlen kamen und sie fielen nicht berauschend aus. Das Unternehmen verpasste im 3.Quartal die Umsatz- und Gewinnerwartungen. Nichtsdestotrotz legte der Aktienkurs Anfang November zu. Die 120,0 US-Dollar-Marke wurde dabei übersprungen. Der Weg in Richtung 125,0 US-Dollar schien damit geebnet. Bis auf knapp 122,5 US-Dollar dehnte sich die Ausbruchsbewegung schließlich noch aus, ehe der Wind wieder drehte. Aktuell notiert die Aktie unterhalb von 120,0 US-Dollar. In der aktuellen Gemengelage haben es Ölwerte schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Insofern könnte es auch in Bezug auf die Chevron-Aktie zäh bleiben. Die wichtigen Marken lauten aktuell 120,0 US-Dollar, 122,5 US-Dollar auf der Oberseite und 115,0 US-Dollar auf der Unterseite.