Unsere letzte Kommentierung zu Platin überschrieben wir am 25.10. mit „Platin - Edelmetall mit Comeback?!“. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und man kann feststellen, dass es mit einem „richtigen“ Comeback noch nichts wurde, der letzte Comeback-Versuch war letztendlich eher halbgarer Natur.

Rückblick: In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Zuletzt notierte Platin zwischen 875 US-Dollar und 900 US-Dollar und bildete hierbei eine ansteigende Dreiecksformation (orange) aus, wobei dessen untere Begrenzung mit dem Aufwärtstrend zusammenfiel, während die obere Begrenzung vom massiven 900er Widerstand gebildet wurde. Mit ansprechender Dynamik erfolgte kürzlich der Ausbruch aus diesem Dreieck. Dieser Ausbruch erlangte weitere Relevanz, nachdem er die 925 US-Dollar überschritt. Platin muss nun jedoch nachlegen und im Idealfall die 925 US-Dollar verteidigen. In jedem Fall ist ein erneuter Rücksetzer unter die 900 US-Dollar zu vermeiden. Auf der Oberseite liegen nun die nächsten potentiellen Bewegungsziele im Bereich von 950 bis 990 US-Dollar.“



Platin konnte die ansprechende Bewegungsdynamik zunächst beibehalten und jagte zügig in Richtung 950 US-Dollar und erreichte damit die Unterseite des skizzierten Zielkorridors (950 bis 990 US-Dollar). Ein Ausbruch über die 990 US-Dollar wäre eminent wichtig gewesen, blieb aber bislang aus. Vielmehr drehte das Edelmetall bereits im Bereich von 955 US-Dollar wieder nach unten ab. Auch diese Rückzugsbewegung nahm ansprechende Dynamik an. Rasch fand sich das Edelmetall auf der eminent wichtigen 875er Unterstützung wieder, konnte aber die Attacke parieren. Aktuell ringt das Edelmetall um die 900 US-Dollar. Ein Blick auf den Chart offenbart, worum es in der nächsten Zeit geht: Die 875 US-Dollar dürfen nicht signifikant unterschritten werden, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Oberseite gilt es dagegen, die jüngste Serie lower highs zu durchbrechen; mit anderen Worten der nächste Aufwärtsimpuls sollte deutlich über die 925 US-Dollar (vorheriges Bewegungshoch) laufen, idealerweise deutlich über die 955 US-Dollar, um Azente zu setzen. Ob dieses Unterfangen Platin in der aktuellen Gemengelage allerdings gelingen wird, ist fraglich. Insofern könnten bald wieder die 875 US-Dollar im Feuer stehen…