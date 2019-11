Independent Research hat ein neues Kursziel für die QSC Aktie ausgegeben. Sah man die Zielmarke für den Anteilschein des Kölner Unternehmens bisher bei 1,40 Euro, so nennen die Experten nun 1,35 Euro als neue Zielmarke. Am Mittwochnachmittag liegt der Aktienkurs von QSC im XETRA-Handel der Frankfurter Börse bei 1,19 Euro leicht im Minus. In Summe bestätigen die Analysten trotz des niedrigeren Kursziels ihre „Halten”-Einstufung ...