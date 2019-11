Die Deutsche Bank hat sich im Zuge ihres Risikoabbaus von Wertpapieren mit einem nominalen Wert von rund 51 Milliarden Dollar getrennt. Dies meldet die Nachrichtenagentur „Bloomberg” unter Berufung auf informierte Personen am heutigen Mittwoch. Bei den Assets soll es sich um Papiere halten, die an Emerging-Market-Kredite gebunden sind und sich zuvor in der Abwicklungseinheit der Deutschen Bank befanden. Zum Verkaufspreis der Assets ...