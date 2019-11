Der für seine Mikrozahlungslösung bekannte Krypto-Zahlungsdienst "Satoshi" veranstaltete am 26. November 2019 eine Launch-Party in Berlin. Hierbei wurden wichtige und interessante Ankündigungen wie die Integration der Satoshi Zahlungslösung "SatoshiPay" auf Webseiten von Axel Springer und der Börsenmedien AG, sowie zum Einstieg in den grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr gemacht.

Die neue "Tatorte" Webseite (tatorte24.de), eine Echtzeit-Karte mit Polizeiberichten in Deutschland, ging mit einem Prepaid-Abonnement-Service, der auf der Zahlungstechnologie von SatoshiPay basiert, live. Im Rahmen eines Partnerschaftsvertrages soll die Nutzung der Zahlungslösung "SatoshiPay" im Falle eines erfolgreichen Starts mit tatorte24.de auf weitere Axel Springer Online-Portale ausgeweitet werden.

Der Aktionär

Nach der Beteiligung der Börsenmedien AG an Satoshi im März 2019 wurde nun die Micropayment-Lösung SatoshiPay in deren News-Portal "Der Aktionär" (deraktionaer.de) implementiert. Der Aktionär beabsichtigt in naher Zukunft zusätzliche kostenpflichtige Inhalte, die mit SatoshiPay erworben werden können, einzuführen. Man geht davon aus, dass die Lösung in weiteren digitalen Angeboten der Börsenmedien AG eingeführt werden wird.

B2B-Zahlungen

Satoshi wird den neuen Dienst "SatoshiPay B2B" einführen. Dieser wird es weltweiten Unternehmen ermöglichen, sofortige grenzüberschreitende Zahlungen in beliebiger Höhe bequem durchzuführen. Die Einführung dieses Dienstes markiert den Einstieg von SatoshiPay in den Makro-Zahlungsverkehr (dem mit Abstand größten Segment des globalen Zahlungsmarktes) und wird einen Markt mit einem Jahresumsatz von mehreren Billionen US-Dollar bedienen.

Solar Wallet

Seit ihrer Einführung im Januar 2019 wurde die kostenlose Open-Source-Wallet für das Stellar-Netzwerk "Solar" über 20.000 Mal heruntergeladen. Sie wird nunmehr in 27 Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt. Besonders beeindruckend war die Vorführung auf dem Launch-Event in Berlin, wo Teilnehmer ihre Solar-Wallet nutzen konnten, um Snacks an einem Automaten zu kaufen. Die Zahlungen funktionierten einwandfrei und bewiesen nicht nur die Benutzerfreundlichkeit der Solar-Wallet, sondern auch die Geschwindigkeit des Stellar-Netzwerks. Mehr über die Wallet erfahren Sie hier.

Erfahren Sie mehr über SatoshiPay auf der Satoshi Webseite.

Autor: Mint-Assets

Mint Assets, eine Marke der wallstreet:online Gruppe, wird eine Investmentplattform für Digitale Assets starten. Die Investmentmöglichkeiten erstrecken sich von direkten, tokenbasierten Investments bis hin zu derivativen Finanzinstrumenten (z.B. ETN’s). Die Plattform wird demnächst live gehen.

Sie können sich jetzt schon kostenlos whitelisten und von diversen Vorteilen profitieren:

• Bei ausgewählten Investitionen erhalten Sie einen Bonus, sofern der Emittent dies gestattet

• Bevor Investitionen live gehen erhalten Sie Zugang zu einen exklusiven Investor Prospekt

• Sie können früher als alle anderen auf der Plattform zugreifen

Bitte beachten Sie, dass die Whitelist nur für eine limitierte Anzahl von Investoren offen ist. Sobald diese Anzahl erreicht wird, werden die Vorteile für alle Anmeldungen danach nicht gelten.