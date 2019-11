Während wir unsere letzte Kommentierung (30.10.) noch mit „Fresnillo plc. - Kann sich das Erholungsszenario fortsetzen?“ überschreiben und der damaligen Lage durchaus positive Aspekte abgewinnen konnten, sieht es aktuell ganz anders aus. Die Aktie steht kräftig unter Druck. Das Chartbild liegt in Scherben.

In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…]Die Aktie sackte innerhalb weniger Wochen auf unter 6,0 GBP ab, ehe eine Erholung sie wieder bis in den Bereich von 7,7 GBP führte. Ruhe kehrte dann allerdings nicht ein, die Aktie legte erneut den Rückwärtsgang ein und testete noch einmal den Bereich um 6,0 GBP. Aktuell ist sie wieder an die 7,0 GBP herangerückt [...] Das fundamentale Umfeld gestaltet sich schwierig. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Erholung bis in den Bereich von 7,7 GBP fortsetzen, sollte es dem Wert gelingen, die 7,2 GBP zu knacken. Auf der Unterseite haben die 6,0 GBP als Unterstützung eine elementare Bedeutung.“

Wir bemühen zunächst einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis.

In der Folgezeit entbrannte ein zähes Ringen um die Widerstandsmarke von 7,2 GBP. Kurzzeitig sah es sogar danach aus, dass die Aktie diese Hürde würde meistern können, doch im Bereich von 7,3 GBP drehte sie nach unten ab und die Sache nahm ihren Lauf. Rasch näherte sich die Bewegung daraufhin der vermeintlich recht massiven Unterstützung bei 6 GBP. Doch diese wurde mehr oder weniger pulverisiert und es kam weiterer Verkaufsdruck auf. Im Bereich von 5,45 GBP markierte die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief.

Wir haben zudem die aktuelle Konstellation in einem 11-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt. Das Ausmaß der Korrektur lässt sich gut erkennen. Zuletzt notierte die Aktie im Jahr 2015 auf einem ähnlich niedrigen Kursniveau und brach anschließend zu einer fulminanten Rally auf.

Um es kurz zu machen: Die aktuelle Lage ist prekär. Aus charttechnischer Sicht drohen weitere Abgaben. Nur ein kräftiges Aufbäumen über die 6,0 GBP (noch besser über die 7,3 GBP) hinweg könnte für Entlastung sorgen.