Tele Columbus hat einen Auftrag zum Breitband-Ausbau von der Stadt Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt erhalten. Der Ausbau solle in Gebieten stattfinden, „die bislang über keine ausreichend schnellen Internet-Zugänge verfügen”, so Tele Columbus am Mittwoch. „ Im Rahmen der Breitbandförderung von Bund und Land wird die Tele Columbus Gruppe ihr glasfaserbasiertes Stadtnetz an rund 3.000 Schulen, Haushalte und Gewerbebetriebe ...