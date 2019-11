P&R-Anlageskandal: Erbin soll Schadenersatz zahlen

Im Anlageskandal um den insolventen Containervermittler P&R soll die Erbin eines Geschäftsführers Schadenersatz zahlen. Auch ein ehemaliger Chef wurde vor dem Landgericht München verurteilt.Das Landgericht München hat die Erbin eines verstorbenen P&R-Geschäftsführers zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt. An vier geprellte Anleger soll sie insgesamt knapp 100.000 Euro zahlen, wie die Kanzlei Schiller & Gloistein, die die Kläger vertritt, auf ihrer Website mitteilt. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet.Auch gegen den zuletzt vor der Insolvenz als Geschäftsführer tätigen Martin Ebben gab es ein Urteil. Er soll Schadenersatz in Höhe von 35.000 Euro an drei Anleger bezahlen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.Laut der...