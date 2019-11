Heute vor dem morgigen US-Feiertag Thanksgiving zeigen die Aktienmärkte wenig Bewegung - und das trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen zum US-BIP und den Auftragseingängen der US-Industrie (daneben jedoch auch weniger erfreuliche Zahlen). Heute ausnahmsweise keine neuen Hoffnungs-Meldungen in Sachen Phase 1 Deal - nun müssen die USA und China liefern, statt nur anzukündigen. Das Problem ist: Trump muß zeigen, dass sich vermeintlich durch den Deal alles positiv ändert, während Xi Jinping den Chinesen suggerieren muß: nichts hat sich für Peking negativ geändert - kann man das unter einen Hut bringen? Miserable Zahlen zu den chinesischen Industrieprofiten und Frühindikatoren deuten auf einen fortgesetzten Abschwung in China - am Wochenende kommen die chinesischen Einkaufsmanagerindizes, die die Aktienmärkte in der nächsten Woche stärker beeinflussen dürften..

Das Video "Aktienmärkte: Die Lage vor den US-Feiertagen!" sehen Sie hier..