Bei der Nvidia-Aktie haben die Bullen in dieser Woche wieder das Ruder übernommen. Der Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtsphase bei 210,00 US-Dollar ist am Montag gelungen. In einer dynamischen Bewegung konnte sich der Kurs bis auf 221,41 US-Dollar verbessern.

Danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie wurden zwar am Dienstag fortgesetzt, lassen sich aber immer noch als ein Test des Ausbruchsniveaus von ... Weiterlesen