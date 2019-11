In Vorfreude auf das an diesem Wochenende startende Weihnachtsgeschäft haben die Anleger bei der Amazon-Aktie in dieser Woche ihre Zurückhaltung abgelegt und ein neues Kursfeuerwerk gestartet. Der kurzfristige Abwärtstrend seit dem Hoch vom 4. November bei 1.815,06 US-Dollar konnte überwunden werden und in dieser Woche durchbrach die Aktie mit zwei dynamischen Aufwärtsbewegungen auch ihre 50-Tagelinie.

