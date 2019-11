Bayer: Diese Chance sollte genutzt werden

In Anschluss an das am 7. November bei 72,28 Euro ausgebildete Hoch ging die Bayer-Aktie in eine Konsolidierung über. Es bildete sich ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend aus, der die Aktie in Richtung auf die 50-Tagelinie absinken ließ. Noch bevor diese erreicht werden konnte, bildete der Kurs am 21. November bei 67,98 Euro ein Tief aus, von dem aus der Wert ... Weiterlesen