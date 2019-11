Micron Technology - der Chip-Konzern zeigt wieder Stärke!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: MU ISIN: US5951121038

Rückblick: Micron Technology Inc. ist ein Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA, und gehört zu den fünf größten Halbleiterherstellern der Welt. Micron beschäftigt ca. 26.000 Mitarbeiter und stellt hauptsächlich Speicherelemente für Computer her. Die Micron-Aktie befindet sich aktuell über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und dem EMA 20. Es hat sich eine Flaggen-Formation ausgebildet. Der Breakout aus der Flagge ist bereits erfolgt.