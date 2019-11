Bitcoin (BTC) und Co. verteidigen wichtige charttechnische Supports – die Bullen wehren sich endlich!

Nachdem ich vor einer Woche an dieser Stelle noch die USA für ihre Ansätze einer, meines Erachtens, übertriebenen Regulierung des Krypto-Marktes kritisierte und China für seine zuletzt konstruktivere Haltung lobte, wollten die Chinesen dieses Lob wohl nicht auf sich sitzen lassen. Daher kam es in dieser Woche zu Berichten, dass Polizisten ein Büro der aktuell weltgrößten Krypto-Börse Binance in Shanghai durchsucht und letztlich geschlossen hätten, was natürlich ein schwerer Schlag gewesen wäre.

Allerdings muss man das Ganze doch etwas relativieren. Denn bereits in der Vergangenheit hat Binance mehrfach betont, keine Büros in der Volksrepublik China – und somit eben auch nicht in Shanghai, zu unterhalten. Dies hat das Unternehmen nach den Berichten zuletzt extra nochmals betont. Sollten die Medienberichte daher zutreffend sein, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder Binance lügt, wovon ich nicht ausgehen würde, zumal ich auch keinen Grund dafür sehe. Oder aber irgendjemand anders hat sich als Binance ... Weiterlesen