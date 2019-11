Donald Trump hat nach Handelsschluss an der Wall Street die Hongkong-Bill (Hong Kong Human Rights and Democracy Act) von US-Senat und US-Abgeordnetenhaus unterschrieben - und damit die Verhandlungen im Handelskrieg deutlich verkompliziert. Denn Peking reagiert scharf, bestellt den US-Botschafter und droht mit Gegenmaßnahmen. Schon der Text, den Trump zu der Unterschrift unter die Bill hat verfassen lassen, zeigt die Zwickmühle, in der er steckt: einerseits muß er unterschreiben, auf der anderen Seite versucht er, diese Unterschrift möglichst schonend zu präsentieren. So oder so: für Peking ist das eine Einmischung in innere Angelegenheiten, die US-Futures am US-Feiertag daher tiefer. Kommt an einem eigentlich erwartbar faden Handelstag doch noch heute Spannung auf?

Das Video "Handelskrieg: Trump unterschreibt Hongkong-Bill!"sehen Sie hier..