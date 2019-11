Seit zwei Jahren baut das Währungspaar USD/JPY im Bereich von 105,00 JPY an einem tragfähigen Boden, der sich durch zwei Spitzen auf der Unterseite auszeichnet und somit als Doppelboden bezeichnet werden kann. Dieser ist allerdings noch im Aufbau befindlich, zudem begrenzt ein seit Ende 2018 bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen auf der Oberseite. Trotzdem ist merkliche Dollarstärke seit Sommer dieses Jahres unverkennbar und drückte die Notierungen zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt und den beschriebenen Abwärtstrend um 110,00 JPY aufwärts. Ein Ausbruch über dieses Widerstandsband könnte dem Währungspaar USD/JPY weiteren Auftrieb verleihen und zu einer Festigung des Doppelbodens führen. Eine nach technischen Maßstäben Aktivierung kann aber auf einem erst sehr viel höheren Kursniveau erfolgen. Trotzdem ergeben sich auf kurzfristiger Basis dennoch gute Handelsansätze auf der Oberseite und können bei entsprechender Signallage für ein Long-Investment herhalten.

Aus technischer Sicht steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen fortgesetzten Anstieg des Währungspaares USD/JPY erst oberhalb der Kursmarke von 110,00 JPY merklich an, Ziele ließen sich dann an den Jahreshochs von 112,1365 JPY ableiten. Mittelfristig könnten sogar die Jahreshöchststände aus 2018 um 114,5495 JPY angesteuert werden. Um eine vollständige Aktivierung des vorliegenden Doppelbodens zu erreichen, müssten die Verlaufshochs aus 2018 nachhaltig und mindestens auf Monatsschlusskursbasis überwunden werden. Für jedes dieser Szenarien kommt daher nur ein zeitlich unbeschränkter Schein ins Spiel, hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3PRQ zurückgegriffen werden. Allein bis zur ersten Zielmarke ergibt sich somit ein Kurspotenzial von bis zu 55 Prozent in vorgestellten Schein. Trotzdem sollten Investoren kurzzeitig noch mit Rücksetzen rechnen, diese könnten zeitweise in den Bereich von 108,2800 JPY abwärts reichen. Tiefer als das Niveau der inversen SKS-Formation und der Kursmarke von 106,4885 JPY sollte es dabei jedoch nicht mehr gehen. Dies würde nämlich für fortgesetzte Abgabebereitschaft und einen anstehenden Test der Jahrestiefs um 104,8160 JPY sprechen.