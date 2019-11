Freenet - 7,5 % Dividendenrendite und bullischer Chart - Was will man mehr?

Tagesaufwärtstrend seit August 2019 scheint noch nicht am Ende zu sein!

<h1><a href="https://ratgebergeld.at/breakout-trading/">Breakout-Setup</a></h1>

<span style="font-size: 18px;">Symbol: <strong>FNTN </strong>ISIN: DE000A0Z2ZZ5</span>

<span style="font-size: 18px;"><strong>Rückblick:</strong> Die Freenet AG ist ein deutscher Internetprovider mit Haupsitz in Büdelsdorf. Das 2007 gegründete Unternehmen, welches aus dem Zusamenschluss von der Mobilcom AG und der Telunico Holding AG hervorging erzielte im Jahr 2018 mit ihren circa 4200 Mitarbeiter einen Umsatz von 2,9 Mrd. EUR und einen Überschuss nach Steuern von 223,1 Mio. EU. Eine Besonderheit der Freenet AG ist mit Sicherheit die Tatsache, dass nahezu der komplett erzielte Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt wird. So bietet das Unternehmen beim derzeitigen Kurs eine jährliche Dividende im Bereich von 7,5 %. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass sich die Aktie seit dem großen Doppeltief im Jänner und August 2019 in einem Tagesaufwärtstrend befindet, der sich sauber über dem <a href="https://ratgebergeld.at/glossar/gleitende-durchschnitte/">EMA 20</a> nach oben schiebt. Zuletzt konnte sogar der massive <a href="https://ratgebergeld.at/glossar/unterstuetzung-und-widerstand/">Widerstand</a> im Bereich von 21,40 EUR gebrochen werden, aktuell konsolidiert die Aktie auf zeitlicher Basis über diesem!</span>