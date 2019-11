Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Rekordjagd an den US-Aktienmärkten geht unvermindert weiter, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch gestern hätten S&P 500, Dow Jones und Nasdaq Composite erneut neue Rekordstände verbuchen können. Von dort gebe es also weiterhin Rückenwind für unseren heimischen Aktienmarkt. [ mehr