„Wieder eine Chance verpasst!” - so lässt sich charttechnisch bei der Wirecard Aktie der gestrige Handel zusammen fassen. Der Aktienkurs des DAX-notierten Fintech-Konzerns konnte zwar bis auf 119,80 Euro klettern, sich mit einem XETRA-Schlusskurs an der Frankfurter Börse bei 119,50 Euro (+038 Prozent) aber erneut nicht oberhalb kurzfristig relevanter Tradinghürden festsetzen. Das war auch schon am Dienstag mit einem Tageshoch ...